На Сумщині з початку року ППО збила понад 600 російських "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Сумщині в 2024 році протиповітряна оборона знищила більше 600 ударних дронів РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.

До слова, лише в ніч на 26 листопада зенітники у небі над Сумщиною збили 16 ворожих "шахедів".

"Всього з початку року наші Захисники неба ліквідували 609 російських "стерв'ятників". Дякуємо підрозділам ППО області за захист і збережені життя", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА — 188-ма. Сили ППО збили 76 ворожих дронів.