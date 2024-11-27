На Сумщині з початку року ППО збила понад 600 російських "шахедів"
На Сумщині в 2024 році протиповітряна оборона знищила більше 600 ударних дронів РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.
До слова, лише в ніч на 26 листопада зенітники у небі над Сумщиною збили 16 ворожих "шахедів".
"Всього з початку року наші Захисники неба ліквідували 609 російських "стерв'ятників". Дякуємо підрозділам ППО області за захист і збережені життя", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА — 188-ма. Сили ППО збили 76 ворожих дронів.
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