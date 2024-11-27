На Київщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені багатоповерхівки

фото: поліція

Внаслідок атаки дронів сьогодні, 27 листопада, на Київщині були пошкоджені квартири та будинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними поліції, були пошкоджені 18 квартир у трьох багатоквартирних будинках. Також є пошкодження трьох офісних приміщень, чотирьох приватних будинків, чотирьох господарських споруд, гаражного приміщення.

Поліція також оприлюднила фото наслідків обстрілу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронової атаки у ніч проти 27 листопада у Києві постраждали двоє людей.