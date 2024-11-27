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27 листопада 2024, 00:50

Українська артилерія накрила позиції окупантів під Вовчанськом: багато загиблих і поранених росіян

27 листопада 2024, 00:50
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Артилерійські підрозділи прикордонної бригади «Гарт» завдали потужних ударів по місцях зосередження особового складу російської армії в районі Вовчанська Харківської області. Для ураження ворога застосували гармати та реактивні системи залпового вогню

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Обстрілами уражено фортифікаційні споруди противника – бліндажі, окопні лінії та вогневі позиції. Також вогнем було знищено польовий склад боєприпасів загарбників. Підтверджені втрати окупантів – 10 знищених та 19 поранених", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.

окупанти війна РФ прикордонники втрати росіян Вовчанськ Харківська область
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