За добу ЗСУ ліквідували майже 1500 росіян і знищили 20 ББМ окупантів
Протягом минулої доби, 25 листопада, Сили оборони України знищили 1 480 російських загарбників, шість танків і 20 бойових броньованих машин ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить близько 733 830 військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 733 830 (+1 480) осіб,
- танків ‒ 9 435 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 256 (+20) од,
- артилерійських систем – 20 806 (+19) од,
- РСЗВ – 1254 од,
- засоби ППО ‒ 1 004 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 552 (+72) од,
- крилаті ракети ‒ 2 765 (+1) од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 042 (+94) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 683 (+2) од.
"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА — 188-ма. Сили ППО збили 76 ворожих дронів.
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