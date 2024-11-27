СБУ показала, как спецподразделение "Альфа" уничтожает россиян на фронте
Спецподразделение СБУ "Альфа" продолжает уничтожать российских оккупантов на самых горячих направлениях фронта. За две недели спецназовцы поразили своими ударными дронами и другими огневыми средствами сотни вражеских целей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
За указанный период защитники ликвидировали 449 россиян. Также оккупанты потеряли:
- 37 танков;
- 51 ББМ;
- 48 артсистем и РСЗО;
- 10 систем ПВО и две системы РЭБ/РЭР;
- 303 единицы автотранспорта;
- 31 БпЛА и 72 антенны связи;
- 319 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;
- два склада с боеприпасами.
Напомним, в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага в Брянской, Калужской и Курской областях России. Зафиксированы попадания, возникли пожары.
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