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26 листопада 2024, 20:32

Армія РФ використовує стратегічні літаки, які Україна віддала у 1999 році, — "Схеми"

26 листопада 2024, 20:32
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фото: russianplanes.net
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Армія РФ сьогодні використовує українські стратегічні бомбардувальники, які Київ передав Москві у 1999 році в межах угоди про обмін літаків на погашення заборгованості за спожитий російський газ

Це з’ясували журналісти "Схем" (проєкту "Радіо Свобода"), передає RegioNews.

Журналісти проаналізували серійні номери літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, даних з міжнародних авіареєстрів і співставлення з номерами бомбардувальників, які використовує РФ.

Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Також журналісти встановили російських льотчиків, яких в РФ призначили керувати переданими українськими бомбардувальниками, і яких нині українська розвідка називає причетними до масованих ракетних ударів по Україні.

Загалом розслідувачі ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії. Це Ту-160, яким в РФ присвоїли нові назви.

Серед переданих владою України літаків "Схеми" також виявили три Ту-95МС: це "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ" – такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.

Відео і фото з колишніми українськими бомбардувальниками журналісти знайшли у відкритих джерелах: сюжетах на російському телебаченні, публікаціях та соцмережах.

Зазначимо, у 2023 році "Схеми" випустили розслідування, у якому оприлюднили докази тому, що армія РФ обстрілює українські міста переданими у 1999-му році крилатими ракетами Х-55.

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