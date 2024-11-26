Уряд запроваджує нову грошову допомогу для сімей з дітьми: хто зможе отримати 6500 грн

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Кабінет міністрів України анонсував виплату одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн. Цю допомогу зможуть отримати сім'ї переселенців та малозабезпечені сім'ї з дітьми

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Очільник Кабміну пояснив, що нова грошова допомога буде виплачуватися малозабезпеченим та сім'ям ВПО для проходження зимового періоду.

За його словами, протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн.

За ці кошти можна буде придбати дітям теплий одяг, взуття та інші речей, необхідні взимку.

Нагадаємо, раніше народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко заявив, що на окуповані території повернулися 150 тисяч осіб з числа тим осіб, які стали переселенцями на початку повномасштабної війни. Згодом нардеп спростував свою заяву, пояснивши, що цифри щодо переселенців, які повернулися на окуповані території є лише його припущенням.