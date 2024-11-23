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На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники виявляють у школах дітей з проукраїнською позицією й намагаються їх залякати

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На ТОТ Херсонщини посилюються репресії проти проукраїнських дітей. Тут російські "інспектори у справах неповнолітніх" зачастили до шкіл. У навчальних закладах Каховки та околиць загарбники проводять "уроки" на тему: "Ми відповідальні за свої вчинки". Мета цих заходів – виявити та залякати учнів із проукраїнською позицією", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окупанти особливо наголошують на "відповідальності" за поширення інформації, яка дискредитує "русский мир" або викриває злочини Кремля.

Раніше росіяни зібрали "активну" молодь із ТОТ Запоріжжя для навчання боротьби з українським "екстремізмом".

"Дітей вчили доносити на своїх однолітків, які вважають себе українцями або тримають зв'язок із вільною Україною", – нагадали в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються вивезти максимальну кількість українських дітей, яких вони вважають талановитими.