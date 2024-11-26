Правительство вводит новое пособие для семей с детьми: кто сможет получить 6500 грн

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Кабинет министров Украины анонсировал выплату единовременного пособия для прохождения зимнего периода в размере 6500 грн. Эту помощь смогут получить семьи переселенцев и малообеспеченные семьи с детьми

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Глава Кабмина пояснил, что новая денежная помощь будет выплачиваться малообеспеченным и семьям ВПЛ для прохождения зимнего периода.

По его словам, в течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн.

За эти средства можно будет приобрести детям теплую одежду, обувь и другие вещи, необходимые зимой.

Напомним, ранее народный депутат и член Комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко заявил, что на оккупированные территории вернулись 150 тысяч человек из числа тех лиц, которые стали переселенцами в начале полномасштабной войны. Впоследствии нардеп опроверг свое заявление, объяснив, что цифры в отношении переселенцев, вернувшихся на оккупированные территории, являются лишь его предположением.