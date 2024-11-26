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26 листопада 2024, 10:38

Вночі росіяни атакували Україну рекордною кількістю "шахедів": як відпрацювала ППО

26 листопада 2024, 10:38
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 26 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА — 188-ма. Сили ППО збили 76 ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 188 повітряних цілей – ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Окупанти запустили дрони з напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Також окупанти атакували Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

"95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі", — йдеться в повідомленні.

На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, вночі 26 листопада ППО приземлила у Миколаївській області чотири ударні безпілотники росіян типу "Shahed 131/136".

Також сьогодні Сили оборони знищили понад 10 російських БпЛА, які загрожували Києву.

РФ війна ЗСУ БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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