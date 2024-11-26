На Донеччині Сили оборони знищили російські гаубиці та "Град"
На Краматорському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" вполювали ворожі самохідні гармати та реактивну систему залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 "Град"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
По ворожій техніці та озброєнню відпрацювали оператори дронів підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".
"Знищили дві ворожі самохідні гармати 2С5 "Гіацинт-С", РСЗВ БМ-21 "Град", дві гаубиці. Також спалено дві вантажівки, автомобіль окупантів та 3 склади боєкомплекту", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно бригада "Помста" зафільмувала знищення майже 250 окупантів і 10 танків росіян.
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