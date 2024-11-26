На Донеччині Сили оборони знищили російські гаубиці та "Град"

фото: ДПСУ

На Краматорському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" вполювали ворожі самохідні гармати та реактивну систему залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 "Град"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворожій техніці та озброєнню відпрацювали оператори дронів підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".

"Знищили дві ворожі самохідні гармати 2С5 "Гіацинт-С", РСЗВ БМ-21 "Град", дві гаубиці. Також спалено дві вантажівки, автомобіль окупантів та 3 склади боєкомплекту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно бригада "Помста" зафільмувала знищення майже 250 окупантів і 10 танків росіян.