За тиждень Сухопутні війська знищили майже 180 російських БпЛА
За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила майже 180 засобів повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За його даними, українські захисники уразили 178 одиниць засобів повітряної розвідки та нападу противника. Йдеться про:
- БпЛА Shahed-131/136 — 129 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 7 од.;
- БпЛА Zala — 17 од.;
- БпЛА Supercam — 5 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 14 од.;
- БпЛА "Молнія" — 6 од.
"Дякую воїнам за результативну бойову роботу!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 25 листопада Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Зафіксовані влучання та пожежі.
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