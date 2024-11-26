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26 листопада 2024, 02:00

За тиждень Сухопутні війська знищили майже 180 російських БпЛА

26 листопада 2024, 02:00
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ілюстративне фото: росЗМІ
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За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила майже 180 засобів повітряної розвідки та нападу РФ

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За його даними, українські захисники уразили 178 одиниць засобів повітряної розвідки та нападу противника. Йдеться про:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 129 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 7 од.;
  • БпЛА Zala — 17 од.;
  • БпЛА Supercam — 5 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 14 од.;
  • БпЛА "Молнія" — 6 од.

"Дякую воїнам за результативну бойову роботу!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Зафіксовані влучання та пожежі.

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