За сутки ВСУ ликвидировали около 1500 россиян и уничтожили 20 ББМ оккупантов
За прошедшие сутки, 25 ноября, Силы обороны Украины уничтожили 1 480 российских захватчиков, шесть танков и 20 боевых бронированных машин врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 733 830 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 733 830 (+1 480) человек,
- танков ‒ 9 435 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 256 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 20 806 (+19) ед,
- РСЗО – 1254 ед,
- средства ПВО – 1 004 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 552 (+72) ед,
- крылатые ракеты ‒ 2 765 (+1) ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 042 (+94) ед,
- специальной техники – 3 683 (+2) ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 26 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА — 188. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов.
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