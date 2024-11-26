Ночью россияне атаковали Украину рекордным количеством "шахедов": как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 26 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА - 188. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

В течение ночи радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 188 воздушных целей – ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Оккупанты запустили дроны из направлений – Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск РФ.

Также оккупанты атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

"95 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси", — говорится в сообщении.

К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ночью 26 ноября ПВО приземлила в Николаевской области четыре ударных беспилотника россиян типа "Shahed 131/136".

Также сегодня Силы обороны уничтожили более 10 российских БПЛА, угрожавших Киеву.