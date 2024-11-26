В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"
По состоянию на утро 26 ноября армия РФ держит в акватории Черного моря два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
-
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
-
в Средиземном море корабли РФ отсутствуют.
Напомним, партизаны "засветили" базу ПВО россиян во временно оккупированном Крыму.
За неделю Сухопутные войска уничтожили почти 180 российских БПЛАВсе новости »
26 ноября 2024, 02:00Кураховское направление – самое тяжелое: Сырский доложил о ситуации на фронте
25 ноября 2024, 15:02Новые удары по России: Силы обороны успешно атаковали важные объекты в трех областях РФ
25 ноября 2024, 14:41
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
На Тернопольщине российские дроны повредили критическую инфраструктуру: в регионе перебои со светом
26 ноября 2024, 09:40В Николаевской области уничтожили 4 ударных БпЛА Shahed, — ОВА
26 ноября 2024, 09:20"Ни суд, ни следователи ГБР, ни прокуроры не пожелали услышать меня – непосредственного участника событий", – Геннадий Боголюбов
26 ноября 2024, 09:15Оккупанты били по критической инфраструктуре Херсонщины: погиб человек, есть раненые
26 ноября 2024, 08:30Россияне ударили по Запорожской области: пострадал гражданский
26 ноября 2024, 08:11Из-за ночных обстрелов Тернополь остался без света
26 ноября 2024, 07:58В Донецкой области Силы обороны уничтожили российские гаубицы и "Град"
26 ноября 2024, 07:40Улов на более чем 18 млн грн: в нацпарке на Одесщине задержали браконьера
26 ноября 2024, 07:16В Киевской области легковушка сбила пешехода: мужчина умер
26 ноября 2024, 06:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »