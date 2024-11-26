00:28  26 ноября
Скандальная глава Хмельницкой МСЭК Крупа добивается снятия ареста с изъятой налички
15:48  25 ноября
Три дня бродил по горам без еды: на Закарпатье спасли 20-летнего парня из Днепропетровщины
20:30  25 ноября
Имущество арестовали: НАБУ расследует обогащение нардепа Николая Тищенко более чем на 30 млн грн
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2024, 07:47

В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"

26 ноября 2024, 07:47
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: росСМИ
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 26 ноября армия РФ держит в акватории Черного моря два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море корабли РФ отсутствуют.

Напомним, партизаны "засветили" базу ПВО россиян во временно оккупированном Крыму.

РФ война Крым ВМС Украины Черное море ракетоносители Калибр
За неделю Сухопутные войска уничтожили почти 180 российских БПЛА
26 ноября 2024, 02:00
Кураховское направление – самое тяжелое: Сырский доложил о ситуации на фронте
25 ноября 2024, 15:02
Новые удары по России: Силы обороны успешно атаковали важные объекты в трех областях РФ
25 ноября 2024, 14:41
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
На Тернопольщине российские дроны повредили критическую инфраструктуру: в регионе перебои со светом
26 ноября 2024, 09:40
В Николаевской области уничтожили 4 ударных БпЛА Shahed, — ОВА
26 ноября 2024, 09:20
"Ни суд, ни следователи ГБР, ни прокуроры не пожелали услышать меня – непосредственного участника событий", – Геннадий Боголюбов
26 ноября 2024, 09:15
Оккупанты били по критической инфраструктуре Херсонщины: погиб человек, есть раненые
26 ноября 2024, 08:30
Россияне ударили по Запорожской области: пострадал гражданский
26 ноября 2024, 08:11
Из-за ночных обстрелов Тернополь остался без света
26 ноября 2024, 07:58
В Донецкой области Силы обороны уничтожили российские гаубицы и "Град"
26 ноября 2024, 07:40
Улов на более чем 18 млн грн: в нацпарке на Одесщине задержали браконьера
26 ноября 2024, 07:16
В Киевской области легковушка сбила пешехода: мужчина умер
26 ноября 2024, 06:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Все блоги »