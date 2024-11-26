За неделю Сухопутные войска уничтожили почти 180 российских БПЛА

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За прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила почти 180 средств воздушной разведки и нападения РФ

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает RegioNews.

По его данным, украинские защитники поразили 178 единиц средств воздушной разведки и нападения противника. Речь идет о:

БПЛА Shahed-131/136 - 129 ед;

БпЛА Орлан 10/30 - 7 ед;

БпЛА Zala - 17 ед;

БпЛА Supercam - 5 ед.;

БПЛА "Ланцет" - 14 ед.;

БПЛА "Молния" - 6 ед.

"Спасибо воинам за результативную боевую работу!", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага в Брянской, Калужской и Курской областях России. Зафиксированы попадания и пожары.