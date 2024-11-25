Почти 250 оккупантов и 10 танков: бригада "Месть" сняла уничтожение россиян на фронте

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что в составе "Мести" действует одно из самых эффективных в Силах обороны Украины подразделение РУБпАК. Так, за сутки "Феникс" уничтожил четыре российских танка.

"Только с начала ноября эта пограничная комендатура поразили почти 250 оккупантов, из которых 160 – это безвозвратные потери. Бомберы и FPV-дроны попали 10 танков, 1 БМ-21 "Град", 2 САУ, 16 единиц другой бронетехники, 25 мототехники, 40 складов из боеприпасами и горючим, 2 лодки, почти 25 орудий и минометов", – говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине воины-пограничники нанесли сокрушительные удары по блиндажам и укрытиям оккупантов.