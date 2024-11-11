Бійці ССО показали, як провели успішну спецоперацію на Курщині

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Кадри унікальної спецоперації оприлюднив пресцентр ССО, передає RegioNews.

"У результаті успішних дій в тилу ворога, воїни ССО знищили 14 окупантів та трьох захопили в полон. Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Курській області РФ оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили новітній російський комплекс РЕБ "Сапфір". Під час удару ворог зазнав втрат.

Раніше в Курській області винищувач ЗСУ розніс КАБом AASM Hammer підземний пункт управління російської армії.