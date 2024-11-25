ССО работают на Курщине: 10 оккупантов ликвидировали и еще троих пленили
В Курской области РФ воины Сил специальных операций ВСУ в ходе разведки ликвидировали 10 оккупантов. Еще троих россиян взяли в плен
Кадры успешной наступательной спецоперации обнародовал пресс-центр ССО, передает RegioNews.
Отмечается, что во время проведения специальной разведки воины 8-го полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника.
"Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 оккупантов, еще трое пополнили обменный фонд", — говорится в сообщении.
Ранее воины сил специальных операций ВСУ показали, как провели успешные штурмовые действия в тылу российской армии в Курской области. Враг понес потери.
Напомним, в Курской области РФ операторы Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Сапфир".