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Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає RegioNews.

"Протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли. Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас він наголосив, що ситуація на станції залишається загрозливою.

"Лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції”, – заявив міністр.

Нагадаємо, 21 листопада на Запорізькій АЕС через російський обстріл була знеструмлена одна із двох ліній живлення. АЕС вдруге за тиждень перебувала на межі блекауту.