Енергетики відновили пошкоджену лінію живлення окупованої Запорізької АЕС
Енергетики відновили роботу пошкодженої внаслідок обстрілів високовольтної повітряної лінії, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України
Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає RegioNews.
"Протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли. Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Водночас він наголосив, що ситуація на станції залишається загрозливою.
"Лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції”, – заявив міністр.
Нагадаємо, 21 листопада на Запорізькій АЕС через російський обстріл була знеструмлена одна із двох ліній живлення. АЕС вдруге за тиждень перебувала на межі блекауту.