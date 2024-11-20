У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло людини
Чоловіка без ознак життя виявили в річці Тиса військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону та прикордонної поліції Румунії
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Потопельника з води дістали румунські рятувальники. Наразі жодної інформації про особу загиблого від суміжної Сторони не надходило", — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну це вже 42-й випадок виявлення потопельника, який намагався незаконно перетнути кордон Тисою.
Як відомо, у зв’язку із рясними опадами (у вигляді мокрого снігу та дощу) рівень води у річці Тиса останнім часом значно зріс.
Нагадаємо, раніше в Тисі на кордоні з Угорщиною потонув 23-річний хлопець.
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