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22 листопада 2024, 13:18

Гумові човни і 5000 доларів прикордоннику: житель Одещини намагався переправити чоловіків до Румунії

22 листопада 2024, 13:18
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фото: ДПСУ
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Житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника

Про це повідомляє Держприкордонслужбу, передає RegioNews.

Ділок запропонував прикордоннику 5000 доларів за сприяння у незаконному переправленні за кордон п’ятьох чоловіків віком від 20 до 48 років. Проте службовець одразу повідомив про цю пропозицію керівництву.

Організатор на своєму авто Mercedes доставив "клієнтів" до кордону та підготував гумові човни, на яких вони мали перетнути Дунай і потрапити до Румунії. У результаті оперативних дій правоохоронці затримали організатора разом із групою чоловіків.

На пасажирів склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину держкордону.

Стосовно 47-річного організатора відкрито кримінальне провадження, йому загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік за 3000 доларів намагався підкупити прикордонника, аби потрапити в Білорусь.

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