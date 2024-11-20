На Буковині прикордонники за допомогою дрона спіймали чоловіків, які прямували до Румунії
Минулої ночі у Чернівецькій області прикордонники за допомогою дрона затримали порушників кордону
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Прикордонники виявили рух двох осіб у напрямку українсько-румунського кордону. У вказаний оператором безпілотника район одразу виїхала група реагування.
"Через кілька хвилин, під наглядом з повітря, втікачі – мешканці Вінницької області, були затримані. Вони зізналися, що планували під покровом ночі незаконно перетнути кордон та потрапити до Румунії", – розповіли у ДПСУ.
На порушників склали адмінпротоколи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє киян заблукали в Карпатах і ледь не замерзли на смерть, намагаючись незаконно перетнути кордон.
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