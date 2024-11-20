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У пункті пропуску "Рава-Руська" жінка пропонувала прикордонникам хабар, щоб вони "закрили очі" на куплені документи

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Разом з 48-річною жителькою Сум з України хотів виїхати один з її близьких родичів, який її супроводжував. Підставою для виїзду чоловіка мали слугувати, зокрема, висновок ЛКК та Акт встановлення факту здійснення догляду за жінкою. Проте, під час перевірки документів у прикордонників виникли сумніви щодо законності їх отримання.

Під час спілкування жінка зізналася, що документи придбала. Вона розповіла, що пакет документів обійшовся їй у 8000 доларів. У цю суму також входив детальний інструктаж – як поводити себе з прикордонниками, що говорити. Крім того, жінці дали настанови щодо її "хвороби" та препаратів, які начебто вона приймає.

Прикордонники повідомили, що чоловіка, який був начебто її доглядальником, через кордон не пропустять. Проте вона спробувала дати хабар прикордонникам в 3000 доларів. Він грошей військовослужбовці відмовилися та повідомили про пропозицію та підробленні документи до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік за 3000 доларів намагався підкупити прикордонника, аби потрапити в Білорусь.