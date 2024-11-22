Задержали с помощью дрона: на границе с Румынией поймали группу уклонистов
На горном участке границы четверо мужчин направлялись в Румынию. Пограничный наряд остановил нарушителей с помощью беспилотника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Двух нарушителей задержали сразу, еще двое пытались сбежать. Пограничники применили дрон и скорректировали действия группы реагирования, которая и остановила беглецов.
"Задержанными оказались жители Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областей возрастом от 24 до 36 лет", — говорится в сообщении.
Относительно мужчин составили материалы об административных правонарушениях.
Напомним, на днях на Буковине пограничники с помощью дрона поймали мужчин, направлявшихся в Румынию.
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