Задержали с помощью дрона: на границе с Румынией поймали группу уклонистов

фото: ГПСУ

На горном участке границы четверо мужчин направлялись в Румынию. Пограничный наряд остановил нарушителей с помощью беспилотника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Двух нарушителей задержали сразу, еще двое пытались сбежать. Пограничники применили дрон и скорректировали действия группы реагирования, которая и остановила беглецов.

"Задержанными оказались жители Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областей возрастом от 24 до 36 лет", — говорится в сообщении.

Относительно мужчин составили материалы об административных правонарушениях.

Напомним, на днях на Буковине пограничники с помощью дрона поймали мужчин, направлявшихся в Румынию.