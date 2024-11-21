В Одесі затримали педіатра, яка пропонувала допомогу з ухиленням від мобілізації

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Правоохоронці затримали в Одесі завідувачку відділенням дитячої лікарні. За хабар вона фіктивно поклала на стаціонарне лікування батька малолітніх дітей. Тепер лікарці загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одеської області.

За свої послуги лікарка просила 400 доларів хабаря та обіцяла "ушпиталити" двох малолітніх дітей громадянина, а йому виготовити документи про нібито перебування на стаціонарному лікуванні разом з ними.

Пред’явивши представникам ТЦК та СП такий документ, чоловік може уникнути мобілізації та вільно пересуватися містом.

Після оформлення необхідної документації та отримання грошей, завідувачку відділенням затримали правоохоронці.

Жінці повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До їх організації причетні п’ятеро ділків із різних областей