На Київщині засудили ділка, який допомагав незаконно переправляти ухилянтів за кордон

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Фігурант підшукував зацікавлених осіб серед мешканців Білої Церкви призовного віку, які за гроші бажали виїхати з України під час військового стану

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У серпні 2022 року 30-річний ділок разом зі своїми спільниками за 5500 доларів пообіцяв одному з "клієнтів" виготовити необхідні для безперешкодного виїзду документи під виглядом волонтера та внести відповідні відомості до облікових баз, які перевіряють при перетині кордону. Тоді зловмисника затримали.

У лютому 2023 року матеріали кримінального провадження були скеровані до суду.

Наразі вироком Фастівського міськрайонного суду чоловіка засудили до 7 років тюрми з конфіскацією майна, яке перебуває у його власності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині судитимуть старосту округу та правоохоронця, які збагачувались на ухилянтах.