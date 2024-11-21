фото: СБУ

Правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До їх організації причетні п’ятеро ділків із різних областей

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Фігуранти пропонували свої послуги за суми до 20 тисяч доларів, допомагаючи ухилянтам уникнути призову та незаконно залишити країну, використовуючи підроблені документи.

Зокрема, у Києві затримали 35-річного тренера з боксу та студента, які намагалися оформити працевлаштування призовників на підприємство критичної інфраструктури. Йдеться про одну з найбільших поліграфічних компаній регіону, яка мала право бронювати своїх працівників. Для реалізації схеми зловмисники використовували власні зв’язки в компанії. Наразі встановлюються всі причетні до махінації.

На Хмельниччині викрили колишнього заступника начальника обласного ТЦК. Він продавав фіктивні довідки про психічні розлади, які дозволяли чоловікам уникнути військового обліку. Для цього ділок використовував зв’язки серед посадовців ТЦК і медиків.

У Запоріжжі затримали місцевого жителя під час отримання грошей за підроблений висновок ВЛК про непридатність до служби через стан здоров’я.

На Прикарпатті правоохоронці викрили 66-річного чоловіка, який через зв’язки в МСЕК організовував продаж довідок про інвалідність, що забезпечували відстрочку від призову.

Усім затриманим оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Київщині правоохоронці затримали двох лікарів, які в обмін на хабарі сприяли оформленню фіктивної інвалідності чоловікам мобілізаційного віку.