14:35  20 листопада
Росія поширює фейкове попередження від ГУР про загрозу "особливо масованого" обстрілу
14:55  20 листопада
Мати готувала їжу: на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків
16:00  20 листопада
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло людини
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2024, 02:11

Зв’язки, фіктивні довідки та хабарі: нові схеми ухилення від мобілізації

21 листопада 2024, 02:11
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До їх організації причетні п’ятеро ділків із різних областей

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Фігуранти пропонували свої послуги за суми до 20 тисяч доларів, допомагаючи ухилянтам уникнути призову та незаконно залишити країну, використовуючи підроблені документи.

Зокрема, у Києві затримали 35-річного тренера з боксу та студента, які намагалися оформити працевлаштування призовників на підприємство критичної інфраструктури. Йдеться про одну з найбільших поліграфічних компаній регіону, яка мала право бронювати своїх працівників. Для реалізації схеми зловмисники використовували власні зв’язки в компанії. Наразі встановлюються всі причетні до махінації.

На Хмельниччині викрили колишнього заступника начальника обласного ТЦК. Він продавав фіктивні довідки про психічні розлади, які дозволяли чоловікам уникнути військового обліку. Для цього ділок використовував зв’язки серед посадовців ТЦК і медиків.

У Запоріжжі затримали місцевого жителя під час отримання грошей за підроблений висновок ВЛК про непридатність до служби через стан здоров’я.

На Прикарпатті правоохоронці викрили 66-річного чоловіка, який через зв’язки в МСЕК організовував продаж довідок про інвалідність, що забезпечували відстрочку від призову.

Усім затриманим оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Київщині правоохоронці затримали двох лікарів, які в обмін на хабарі сприяли оформленню фіктивної інвалідності чоловікам мобілізаційного віку.

СБУ мобілізація ухилянти військова служба втеча від мобілізації втеча за кордон
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Прикордонники знищили російських штурмовиків поблизу Серебрянського лісу
21 листопада 2024, 02:35
На Дніпропетровщині чоловік розстріляв продавчиню магазину з автомата Калашникова
21 листопада 2024, 01:40
На Закарпатті двоє чоловіків ледь не загинули під час очищення цистерни
21 листопада 2024, 01:16
РФ обстріляла передмістя Краматорська: загинув 11-річний хлопчик, поранені його сестра та дідусь
21 листопада 2024, 00:35
Смертельна ДТП на Київщині: легковик врізався у вантажівку
21 листопада 2024, 00:17
Низку експертиз у справі про вбивство Фаріон запланували на жовтень-листопад 2025 року
20 листопада 2024, 23:53
На Житомирщині чоловік знайшов на своєму городі сумку з вибухівкою
20 листопада 2024, 22:28
В України немає сил, аби зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року, – Зеленський
20 листопада 2024, 21:47
Окупанти атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе
20 листопада 2024, 21:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Сергій Іванов
Віктор Трегубов
Данило Мокрик
Всі блоги »