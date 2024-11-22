Правоохранители ликвидировали новые "схемы для уклонистов" в трех вузах Украины

фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции разоблачили три новые схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста в Полтавской, Закарпатской и Харьковской областях. Среди задержанных – профессор и доцент украинских заведений высшего образования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, в обмен на взятки фигуранты помогали военнообязанным оформить отсрочки от призыва на основании поддельных документов об обучении или "плохого" здоровья.

В Полтавской области разоблачили профессора частного вуза, который способствовал зачислению потенциальных призывников на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру местного госуниверситета без вступительных экзаменов.

Также за деньги фигурант предлагал уклонистам фиктивное "лечение" в психдиспансере для дальнейшего их списания с военного учета по состоянию здоровья. Для реализации обоих "вариантов" злоумышленник использовал личные связи среди чиновников образовательной сферы и врачей.

На Закарпатье правоохранители задержали доцента кафедры истории местного университета. Женщина как раз брала взятку за незаконное оформление на обучение в вуз "абитуриентов" призывного возраста.

По данным следствия, фигурантка лично "сопровождала" своих клиентов во время формальной сдачи вступительных экзаменов. Потом чиновница приносила справки "студентов" в местный ТЦК, где им оформляли отсрочки.

В Харьковской области подозрение получили местный предприниматель и двое его сообщников. Они по схожей "схеме" откладывали мобилизацию для военнообязанных. Для этого дельцы "устраивали" уклонистов в местный колледж, где они не учились, а фиктивные справки об образовании предоставляли в ТЦК.

Задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. К их организации причастны пятеро дельцов из разных областей.