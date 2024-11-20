Сили ППО збили 56 російських безпілотників та 2 ракети Х-59/69

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 листопада російська армія атакувала Україну 122 ударними БпЛА, 5-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і ракетою С-300. Сили ППО збили 56 ворожих дронів і дві авіаційні ракети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник запустив ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Також армія РФ завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородщини по Харківщині, 5-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 військові підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

"Внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять — в росію, один — в Білорусь", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів по столиці вранці 20 листопада зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах Києва.

Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила майже 180 засобів повітряної розвідки та нападу Росії.