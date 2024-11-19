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19 листопада 2024, 03:55

За тиждень Сухопутні війська знищили близько 180 російських дронів, — ЗСУ

19 листопада 2024, 03:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила майже 180 засобів повітряної розвідки та нападу Росії

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За його даними, українські захисники уразили 176 одиниць засобів повітряної розвідки та нападу противника. Йдеться про:

  • ракет Х-101 — 10 од.;
  • БпЛА Shahed-131/136 — 117 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 8 од.;
  • БпЛА Zala — 16 од.;
  • БпЛА Supercam — 9 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 11 од.;
  • БпЛА "Молнія" — 1 од;
  • БпЛА "Привіт-82" — 2 од;
  • БпЛА "Гранат" — 2 од.

"Дякую воїнам за результативну бойову роботу!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали момент знищення російської крилатої ракети над Київщиною.

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