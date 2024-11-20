Пожежа у київській багатоповерхівці після атаки дронів: у КМВА уточнили інформацію
У Дніпровському районі Києва після ранкової атаки російських дронів виникла пожежа у багатоквартирному будинку
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що пожежа виникла у житловому комплексі "Комфорт Тайн". Також у мережі поширюють відео з місця подій.
Спочатку була інформація, що пожежа виникла внаслідок падіння уламків дронів, однак згодом ці дані не підтвердилися.
У КМВА повідомили, що після обстеження та уточнення даних з'ясувалося, що пожежа виникла не внаслідок падіння уламків дрона. Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, вранці 20 листопада у Києві прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона.
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