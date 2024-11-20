Пожежа у київській багатоповерхівці після атаки дронів: у КМВА уточнили інформацію

фото: КМВА

У Дніпровському районі Києва після ранкової атаки російських дронів виникла пожежа у багатоквартирному будинку

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що пожежа виникла у житловому комплексі "Комфорт Тайн". Також у мережі поширюють відео з місця подій.

Спочатку була інформація, що пожежа виникла внаслідок падіння уламків дронів, однак згодом ці дані не підтвердилися.

У КМВА повідомили, що після обстеження та уточнення даних з'ясувалося, що пожежа виникла не внаслідок падіння уламків дрона. Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, вранці 20 листопада у Києві прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона.