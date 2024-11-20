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20 листопада 2024, 11:01

У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків російських дронів: подробиці від КМВА

20 листопада 2024, 11:01
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фото: КМВА
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Внаслідок атаки російських дронів по столиці вранці 20 листопада зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах міста 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КМВА.

Зокрема, відомо, що уламки дронів впали у Подільському та Оболонському районах Києва.

У Подільському районі уламки впали на автомобіль. Також в цьому районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна в нежитловому приміщенні.

В Оболонському районі уламки впали на відкритій території.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вранці 20 листопада у Києві прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона. Також раніше була інформація про пожежу внаслідок падіння уламків дрона у Дніпровському районі. Однак ці дані не підтвердилися.

Водночас відомо про пошкодження цивільних об'єктів внаслідок дронової атаки у Київській області - пошкоджені навчальні заклади та адмінбудівлі.

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