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20 ноября 2024, 11:30

Силы ПВО сбили 56 российских беспилотников и 2 ракеты Х-59/69

20 ноября 2024, 11:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 20 ноября российская армия атаковала Украину 122 ударными БпЛА, 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и ракетой С-300. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов и две авиационные ракеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник запустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Также армия РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородщины по Харьковщине, 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 военные подтвердили сбытия двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

"В результате активного противодействия 58 вражеских БПЛА локационно потеряно в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять - в россию, один - в Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки российских дронов по столице утром 20 ноября зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в двух районах Киева.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила около 180 средств воздушной разведки и нападения России.

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