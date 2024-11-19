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Бійці прикордонної бригади «Гарт» завдали серію ударів по бронетехніці та позиціях окупантів у районі Вовчанська Харківської області

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Крім того, розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон" під час бойової роботи спалили укриття особового складу росіян.

"Дронарі прикордонної бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку виявили та за допомогою ударних безпілотників знищили ворожу БМП-3, декілька транспортних засобів, 120-мм міномет і систему виявлення дронів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.