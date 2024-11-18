У Міноборони анонсували систему мобілізації без "бусифікації" та примусу

фото: Міністерство оборони України

Держава розглядає нові пропозиції щодо реформування системи мобілізації в Україні. Йдеться про відмову від "бусифікації", а також впровадження нових механізмів для військової служби

Про це під час брифінгу заявив Міністр оборони України Рустем Умєров, цитує УНН, передає RegioNews.

Міністр наголосив, що держава планує відмовитись від методів примусового залучення громадян до військової служби й болючих питань для населення, щоб у майбутньому "не було так званої бусифікації".

"Все залежить від ворога, які загрози несе ворог. Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт, придаємо облік людяності нашій мобілізації, ввели, як ви знаєте, закон, почали працювати рекрутингові центри, почали цифровізацію, щоб мати цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір. Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу", – повідомив Рустем Умєров.

Очільник Міноборони зазначив, що Україна працюватиме і з громадянами, які перебувають за кордоном, "аби в них теж був вибір піти у військо".

Нагадаємо, народна депутатка Ганна Скороход заявила, що лікарі військово-лікарських комісій (ВЛК) мають негласну вказівку від керівництва визнавати придатними до служби у війську всіх військовозобов'язаних.