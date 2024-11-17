Рятувальники вилучили з багатоповерхівки у Києві частину російської ракети

фото: ДСНС

Вранці, 17 листопада, рятувальники міста Києва вилучили частину російської ракети, яка впала на житловий будинок у Печерському районі та опинилася у квартирі верхнього поверху

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

До робіт залучалися піротехніки ДСНС.

Як зазначають у відомстві, залишки ракети вилучили та передали компетентним підрозділам для подальшого вивчення.

Нагадаємо, як повідомили раніше Повітряні сили ЗСУ, 17 листопада протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.