Рятувальники вилучили з багатоповерхівки у Києві частину російської ракети
Вранці, 17 листопада, рятувальники міста Києва вилучили частину російської ракети, яка впала на житловий будинок у Печерському районі та опинилася у квартирі верхнього поверху
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
До робіт залучалися піротехніки ДСНС.
Як зазначають у відомстві, залишки ракети вилучили та передали компетентним підрозділам для подальшого вивчення.
Нагадаємо, як повідомили раніше Повітряні сили ЗСУ, 17 листопада протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.
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