Масована атака Росії по Україні спричинила загрозу ядерній безпеці: заява МАГАТЕ

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Через російську масовану атаку по об'єктах енергетики 17 листопада на українських атомних електростанціях було зафіксовано зниження електричної потужності. Це завдало шкоди енергетичній інфраструктурі країни

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі.

Як наголошується у повідомленні, атака 17 листопада була спрямована на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС.

Головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, що впливає на стабільність енергопостачання.

Лише два з дев’яти діючих реакторів нині працюють на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40–90%.

Ґроссі наголосив, що стабільність енергомережі є ключовою для безпеки ядерних об’єктів. Він також підкреслив важливість дотримання семи основних принципів ядерної безпеки, зокрема забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання для АЕС.

Нагадаємо, як повідомили раніше Повітряні сили ЗСУ, 17 листопада протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.