Ракетний удар по Одещині: постраждав підліток, зруйновані житлові будинки

фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару росіяни у ніч проти 17 листопада на Одещині виникли пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Також, за попередньою інформацією рятувального відомства, постраждав один підліток.

На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, як повідомили раніше Повітряні сили ЗСУ, 17 листопада протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.