Бывшая воспитательница детсада сбила крылатую ракету из "Иглы"

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook

Во время массированной ракетной атаки россиян военнослужащая солдат Наталья Грабарчук сбила вражескую крылатую ракету из комплекса "Игла"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что это был ее первый боевой пуск и первое попадание. До этого женщина отработала сотни учебных пусков на тренажерах.

По словам солдатки Натальи, когда она увидела ракету прямо перед собой, отбросила все эмоции и совершила пуск. Она очень обрадовалась, что ее первый боевой пуск стал успешным.

В Воздушных силах добавили, что военнослужащая прошла 5-месячные курсы подготовки в учебном центре. Она овладела разными типами переносных зенитно-ракетных комплексов.

Также отмечается, что Наталья Грабарчук в гражданской жизни была воспитателем в детском саду. В ряды ВСУ она присоединилась в 2021 году. Женщина служит стрелком-зенитчиком зенитного ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

Напомним, как сообщили ранее воздушные силы ВСУ, 17 ноября противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины. Всего удалось сбить 144 воздушных целей, запущенных врагом.