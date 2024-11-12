17:45  12 листопада
Суд виніс вирок трьом чоловікам за вбивство військового в Києві
19:39  12 листопада
У Києві невідомі запустили феєрверк
17:21  12 листопада
У Києві працівник ТЦК вистрелив собі у голову, — ЗМІ
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2024, 14:52

Мобілізують з ВІЛ, туберкульозом та розумово відсталих: нардеп розкритикував новий наказ

12 листопада 2024, 14:52
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Проблем, які виникають у процесі мобілізації громадян, багато. Зокрема, через тривалу перевірку заброньованих працівників підприємств та недоліки регулювання визначення ступеня придатності до військової служби

Про це розповів нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко, передає RegioNews.

Він зазначив, що має звернення з цього приводу від одного з елеваторів, та підприємства оборонно-промислового комплексу, працівників яких вже мобілізували. Крім того, за словами нардепа, наразі через ВЛК до війська потрапляють люди зі страшними хворобами.

"Впевнений, що багато хто знає, що механізм бронювання, призупинено на час перевірки. Перевірити звісно треба. Але тут теж питання… Якщо визначати критичність по грошах, то залишаться одні мегамаркети. Доходить до того, що керівник звільняє співробітників, та якось переховує, щоб не зупинити роботу підприємства”, – зазначив Олександр Федієнко.

На думку нардепа, на час перевірки, рішенням КМУ треба подовжити терміни бронювання.

Також він підняв ще одне складне питання: наказ №402 Міноборони, який був прийнятий разом з МОЗ.

"Я не знаю зовнішні фактори, за якими приймали це рішення. Бо вже тоді, одразу, керівники ТЦК казали, що це повна дурість. Що маємо, мобілізація, ВІЧ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину, яка не чує, та людину де у висновку ВЛК написано "розумова відсталість такої-то ступені, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозоку"”, – написав Федієнко.

Нардеп закликав Міноборони та Міністерство охорони здоров’я переглянути наказ і запропонував працівникам цих відомств виконати будь-яке завдання на полігоні, з умовами, коли вони не чують, а командир дає команду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що анонсований владою принцип "воюй або працюй" уже почав діяти. Його основа полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему "Оберіг" у першу чергу направили тим військовозобов'язаним, які не платять податки.

Також повідомлялося, що у Волинському ТЦК розставили всі крапки над "і" щодо мобілізації чоловіків від 50 років.

війна хвороба ЗСУ проблеми мобілізація військова служба бронювання від мобілізації
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
Українські бійці знищили БТР окупантів: відео
13 листопада 2024, 06:00
У Києві п'яний водій пошкодив шість припаркованих авто
13 листопада 2024, 05:10
У центрі Львова легковик протаранив електроопору: водій помер дорогою до лікарні
13 листопада 2024, 04:48
На Волині дитина потрапила до лікарні через котячі подряпини
13 листопада 2024, 04:19
Прикордонники вдарили FPV-дронами по російській піхоті поблизу Вовчанська
13 листопада 2024, 03:49
Частині українців скасують "чорнобильську" надбавку до пенсії
13 листопада 2024, 03:18
У Запоріжжі школярка потрапила в реанімацію через отруєння алкоголем
13 листопада 2024, 02:55
Сили оборони уразили склад ПММ у Бєлгородській області Росії
13 листопада 2024, 02:10
У Києві накрили п'ять незаконних гральних закладів
13 листопада 2024, 01:54
На Волині чоловік за 3000 доларів намагався підкупити прикордонника, аби потрапити в Білорусь
13 листопада 2024, 00:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Юрій Богданов
Всі блоги »