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Проблем, які виникають у процесі мобілізації громадян, багато. Зокрема, через тривалу перевірку заброньованих працівників підприємств та недоліки регулювання визначення ступеня придатності до військової служби

Про це розповів нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко, передає RegioNews.

Він зазначив, що має звернення з цього приводу від одного з елеваторів, та підприємства оборонно-промислового комплексу, працівників яких вже мобілізували. Крім того, за словами нардепа, наразі через ВЛК до війська потрапляють люди зі страшними хворобами.

"Впевнений, що багато хто знає, що механізм бронювання, призупинено на час перевірки. Перевірити звісно треба. Але тут теж питання… Якщо визначати критичність по грошах, то залишаться одні мегамаркети. Доходить до того, що керівник звільняє співробітників, та якось переховує, щоб не зупинити роботу підприємства”, – зазначив Олександр Федієнко.

На думку нардепа, на час перевірки, рішенням КМУ треба подовжити терміни бронювання.

Також він підняв ще одне складне питання: наказ №402 Міноборони, який був прийнятий разом з МОЗ.

"Я не знаю зовнішні фактори, за якими приймали це рішення. Бо вже тоді, одразу, керівники ТЦК казали, що це повна дурість. Що маємо, мобілізація, ВІЧ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину, яка не чує, та людину де у висновку ВЛК написано "розумова відсталість такої-то ступені, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозоку"”, – написав Федієнко.

Нардеп закликав Міноборони та Міністерство охорони здоров’я переглянути наказ і запропонував працівникам цих відомств виконати будь-яке завдання на полігоні, з умовами, коли вони не чують, а командир дає команду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що анонсований владою принцип "воюй або працюй" уже почав діяти. Його основа полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему "Оберіг" у першу чергу направили тим військовозобов'язаним, які не платять податки.

Також повідомлялося, що у Волинському ТЦК розставили всі крапки над "і" щодо мобілізації чоловіків від 50 років.