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Правоохоронці викрили в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Організував її помічник одного з суддів, колишній правоохоронець

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За 3000 доларів ділок забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення "клієнта" та позбавлення батьківських прав його дружини. Таким чином встановлювався факт самостійного виховання та утримання батьком дитини віком до 18 років. При цьому позовні заяви у цих справах чоловіки навіть не писали та не брали участі у судових засіданнях. Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг.

Такі судові ухвали безпідставно забезпечували не лише відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам, які не мали такого права, а й давали можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Помічнику судді оголосили підозру. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють причетність до вчинення протиправних дій працівників цієї установи, у тому числі суддів та керівництва суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на Кіровоградщині, Дніпропетровщині й Харківщині. На хабарах "погоріли" посадовці МСЕК та лікарі ВЛК.