На Чернігівщині затримали депутатку міськради, яка влаштовувала чоловіків на фіктивне навчання
Служба безпеки України викрила на Чернігівщині чергову схему ухилення від мобілізації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Зокрема, контррозвідка викрила депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов’язаних на навчання до місцевого коледжу.
Таким чином, як зазначається у повідомленні, ухилянти отримували можливість уникнути призову як здобувачі передвищої фахової освіти.
Фігурантці оголосили про підозру, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили викладача Сумського центру професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу, який за хабарі вирішував питання про вступ на навчання військовозобов’язаних.
Також викладач приватного вишу в Києві отримав підозру. Він обіцяв за гроші влаштувати чоловіка до одного з підприємств, яке займається гуманітарним розмінуванням.