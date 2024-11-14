На Чернігівщині затримали депутатку міськради, яка влаштовувала чоловіків на фіктивне навчання

фото: СБУ

Служба безпеки України викрила на Чернігівщині чергову схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, контррозвідка викрила депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов’язаних на навчання до місцевого коледжу.

Таким чином, як зазначається у повідомленні, ухилянти отримували можливість уникнути призову як здобувачі передвищої фахової освіти.

Фігурантці оголосили про підозру, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили викладача Сумського центру професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу, який за хабарі вирішував питання про вступ на навчання військовозобов’язаних.

Також викладач приватного вишу в Києві отримав підозру. Він обіцяв за гроші влаштувати чоловіка до одного з підприємств, яке займається гуманітарним розмінуванням.