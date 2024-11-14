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14 ноября 2024, 15:21

В Минобороны объяснили, при каких условиях люди с ВИЧ или туберкулезом пригодны к службе в армии

14 ноября 2024, 15:21
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фото из открытых источников
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Для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что основным критерием пригодности к военной службе является функциональность человека. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от здоровья и специфики заболеваний.

Для лиц с ВИЧ, по словам Лазуткина, зависит от стадии заболевания. Если человек имеет бессимптомную или стабильную болезнь, он пригоден к военной службе.

В то же время, как пояснил представитель Минобороны, если у человека активный туберкулез, с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани – это делает человека непригодным к военной службе.

Напомним, ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко заявил, что через ВЛК в армию попадают люди со страшными болезнями.

Минобороны туберкулез мобилизация ВИЧ/СПИД ВВК
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