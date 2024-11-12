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12 листопада 2024, 12:00

У Куп’янську затримали агента ФСБ, який "зливав" росіянам бойові позиції ЗСУ

12 листопада 2024, 12:00
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фото: СБУ
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На Харківщині Служба безпеки викрила агента російської ФСБ. Фігурант коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари окупаційних військ РФ по оборонцях Куп’янська. Йому загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами розслідування, коригувальником виявився безробітний мешканець Куп’янська. ФСБ завербувала зрадника, який активно публікував прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах.

Відомо, що фігурант обходив місто й околиці, де приховано фіксував розташування та маршрути руху ЗСУ.

Основними цілями росіян були штаби, укріпрайони та вогневі позиції Сил оборони у фронтовій зоні. За кожну "злиту" локацію окупанти обіцяли зраднику грошову винагороду. Втім російський агент так і не дочекався коштів. СБУ викрила коригувальника і затримала його вдома.

Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ. Правоохоронці повідомили російському агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Сумській області агента ФСБ - 48-річного ексдепутата Шосткинської міськради від забороненої "Партії регіонів". Фігурант шпигував за Силами оборони та закликав росіян бомбардувати місто.

війна СБУ ФСБ РФ затримання ЗСУ держзрада агент рф Куп'янськ
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