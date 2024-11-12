Нардепы призывают расформировать ТЦК и отправить военкомов на фронт

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Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по защите прав военнослужащих предлагает расформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Из их военнослужащих планируется создать более 10 полноценных бригад. Минобороны уже работает над созданием рекрутинговых центров

Об этом входящая в эту ВСК народная депутат Юлия Яцик сообщила в эфире "Новости.LIVE".

"Мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган. В Министерстве обороны уже работают над созданием рекрутинговых центров из числа гражданских лиц. Это позволит перенаправить действующих военнослужащих ТЦК в зону боевых действий для выполнения задач. Из численности военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", – говорится в сообщении.

Отчет ВСК должна рассмотреть Рада и проголосовать за него. Однако постановление об утверждении этого отчета не выносится на голосование. Постановление предусматривает продление полномочий ВСК еще на год. По словам Юлии Яцик, это "неприятно и больно высшему военному руководству Украины".

К слову, коллега Юлии Яцик, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что ТЦК и СП нужно расформировать за "бесчеловечное отношение" к украинцам.

Он убежден, что 99% работы, выполняемой ТЦК и СП, можно автоматизировать, и что там работает "слишком много людей". Заменой для неэффективных ТЦК и СП нардеп считает профессиональный рекрутинг.

Напомним, волынянин, сбежавший из ТЦК через забор, получил три года тюрьмы.