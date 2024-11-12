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12 листопада 2024, 10:11

За добу ЗСУ знищили майже 2000 росіян, понад 20 танків і 80 ББМ окупантів

12 листопада 2024, 10:11
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом 11 листопада Сили оборони України знищили 1 950 російських загарбників, більше 20 танків, понад 80 бойових броньованих машин і майже 40 артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить близько 712 610 військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 712 610 (+1 950) осіб,
  • танків ‒ 9 276 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 847 (+81) од,
  • артилерійських систем – 20 352 (+38) од,
  • РСЗВ – 1 249 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 996 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 329 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 737 (+61) од,
  • крилаті ракети ‒ 2 636 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 870 (+68) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 626 (+6) од.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 9 800 російських окупантів, а також 1 447 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

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