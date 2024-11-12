фото: Олена Шуляк

В українське військо вже доставили понад мільйон дронів, що раніше анонсував й обіцяв Президент Володимир Зеленський. До кінця року ж Сили оборони України загалом отримають 1,6 млн безпілотників

Голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк уточнює, що бійцям поставили широкий спектр дронів: це – глибинні ударні дрони, FPV-камікадзе, розвідувальні коптери, розвідувальні літаки та дрони-крила, а також ударні коптери та літаки. Така широка функціональна специфікація, пояснює вона, гарантує надійну підтримку бойовим підрозділам, передає RegioNews.

"Головний принцип у цій повномасштабній війні звучить так: воювати мають технології. І вся команда України – Президент Володимир Зеленський, уряд, парламент, зокрема й партія "Слуга Народу" – працюють на своїх напрямках над його втіленням, щоб продовжувати максимально зберігати життя та здоров'я наших захисників і захисниць. Завдання Президента на виготовлення мільйона дронів, як бачимо, виконано більш ніж на 100%. І в цьому процесі, маємо віддати їм належне, ключову роль відіграли Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації, із якими, до речі, партія "Слуга Народу" має успішні приклади співпраці якраз у напрямку посилення обороноздатності української армії", – заявляє Олена Шуляк.

Вона наголошує, що партія "Слуга Народу" стабільно й системно спрямовує кошти для зміцнення Сил оборони України. Протягом повномасштабної війни політична сила направила на українську армію понад 400 млн грн, із яких 90 млн грн партія виділила якраз нещодавно за ініціативи Олени Шуляк.

Кошти спрямували на єдиний рахунок Міноборони. На цю суму закупили зокрема вітчизняні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", а також у співпраці з Мінцифрою придбали 2000 систем РЕБ. Уся ця техніка вже давно воює на фронті.

"Від початку повномасштабної війни партія "Слуга Народу" переглянула свої пріоритети, що дало змогу економити значні кошти щорічного державного фінансування й надалі спрямовувати їх на підтримку військових і перемогу України. Ми – єдина політична сила, яка в такий спосіб допомагає фронту. Акцентую: 400 млн грн виділено на армію, ще 49 млн грн зекономлених коштів ми повернули в державний бюджет. Так само в усіх питаннях, які стосуються допомоги Силам оборони, активну позицію завжди проявляють наші депутати й актив у регіонах, які не просто одностайно підтримують у своїх місцевих радах виділення коштів на оборону, а й самі часто ініціюють і просувають такі рішення", – резюмувала Олена Шуляк.

Як раніше повідомляла нардеп Олена Шуляк, Верховна Рада повністю підтримує План перемоги, який розробив та запропонував президент України Володимир Зеленський. Більше того, український парламент, зокрема й партія "Слуга Народу", включається в його реалізацію та просування.

Нагадаємо, раніше Шуляк назвала топ-5 принципів нової ветеранської політики. На третій рік великої війни в Україні налічується вже мільйон ветеранів і ветеранок. Після перемоги їхня кількість може становити 5-6 млн людей. Усім їм необхідна всебічна підтримка – соціальна, економічна, психологічна – і все це має працювати комплексно.

Також Олена Шуляк повідомляла, що влада вже розробляє механізми й стимули, щоб повернути в Україну 7,5 млн громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресія.

Крім того, Шуляк повідомляла, що держава врахувала будь-які сценарії, які можуть трапитися під час цього опалювального сезону, щоб мати можливість у разі чого оперативно реагувати на різного роду надзвичайні ситуації.