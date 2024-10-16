В Україні сертифікували першу приватну школу операторів дронів

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Міноборони вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів дронів. Його за спрощеною процедурою отримала Global Drone Аcademy, яка розташована у Києві

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Як зазначається, відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком.

Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл операторів дронів, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів.

"Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям", – зазначили у Міноборони.

Global Drone Аcademy працює ще з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів дронів. Серед її випускників – військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало і допустило до постачання у ЗСУ мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.