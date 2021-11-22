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22 листопада 2021, 14:17

У масштабній ДТП на Закарпатті загинули троє чоловіків, один у реанімації

22 листопада 2021, 14:17
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Фото: iз відкритих джерел
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На Закарпатті в ДТП загинули троє чоловіків, а ще один перебуває зараз в реанімації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Поліцейські Берегівщини з'ясували, що зіткнення сталося між двома автомобілями: Volkswagen Рassat і Mercedes-Benz.

"За попередніми даними, водій легковика Volkswagen Рassat, 62-річний житель села Княгиня, що на Ужгородщині, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначають, що в результаті аварії 62-річний чоловік і двоє його пасажирів, 64-річний і 65-річний чоловіки, померли на місці події, а водій мікроавтобуса Mercedes-Benz, 57-річний житель села Запсонь, що на Берегівщині, з численними травмами госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні.

Попередня правова кваліфікація події-частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих).

Зараз поліцейські працюють на місці події і з'ясовують всі обставини ДТП.

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